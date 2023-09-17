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Ігнат про навчання українських пілотів на F-16: процес зрушив з місця дуже серйозно

Неділя 17 вересня 2023 15:59
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Ігнат про навчання українських пілотів на F-16: процес зрушив з місця дуже серйозно Фото: спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16 набрав обертів і сильно зрушив з місця.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Дуже багато ставлять запитань щодо того де, в якій країні, скільки пілотів і скільки літаків ми отримуємо. На жаль, не можемо зараз так детально відповідати на ці питання", - заявив він.

Ігнат додав, що не кожна країна хоче особливо деталізувати той процес, який відбувається на її території.

"Лише можу запевнити, що процес дійсно зрушив з місця дуже серйозно. Він і не був на місці, але набрав обертів. Льотчики навчаються і проходять підготовку", - наголосив він.

Ігнат також додав, що далі про це повідомлятимуть лідери країн, де навчаються українські пілоти. При цьому речник Повітряних сил підкреслив, що географія держав, які приєднуються до авіаційної коаліції, збільшується.

Винищувачі F-16 для України

Низка країн Європи в рамках авіаційної коаліції погодилися провести навчання для українських пілотів на винищувачах F-16.

Після візиту президента Володимира Зеленського до Європи стало відомо, що Нідерланди, Данія і Норвегія погодилися надати Україні щонайменше 61 винищувач.

За даними The Wall Street Journal, українські та західні офіційні особи очікують, що українські пілоти на винищувачах F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими.

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