Игнат об обучении украинских пилотов на F-16: процесс сдвинулся с места очень серьезно

Процесс обучения украинских пилотов на истребителях F-16 набрал обороты и сильно сдвинулся с места.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Очень много задают вопросов относительно того где, в какой стране, сколько пилотов и сколько самолетов мы получаем. К сожалению, не можем сейчас так подробно отвечать на эти вопросы", - заявил он.

Игнат добавил, что не каждая страна хочет особо детализировать тот процесс, который происходит на ее территории.

"Только могу заверить, что процесс действительно сдвинулся с места очень серьезно. Он и не был на месте, но набрал обороты. Летчики учатся и проходят подготовку", - подчеркнул он.

Игнат также добавил, что дальше об этом будут сообщать лидеры стран, где учатся украинские пилоты. При этом спикер Воздушных сил подчеркнул, что география государств, которые присоединяются к авиационной коалиции, увеличивается.

Истребители F-16 для Украины

Ряд стран Европы в рамках авиационной коалиции согласились провести обучение для украинских пилотов на истребителях F-16.

После визита президента Владимира Зеленского в Европу стало известно, что Нидерланды, Дания и Норвегия согласились предоставить Украине минимум 61 истребитель.

По данным The Wall Street Journal, украинские и западные официальные лица ожидают, что украинские пилоты на истребителях F-16 начнут выполнять боевые задачи уже этой зимой.

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