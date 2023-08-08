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Ігнат про навчання українських пілотів на F-16: кінець літа - оце і є термін

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Вівторок 08 серпня 2023 16:58
Ігнат про навчання українських пілотів на F-16: кінець літа - оце і є термін Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ (armyinform.com)
Автор: Наталія Кава

Українські пілоти мають розпочати навчання на американських винищувачах F-16 до кінця літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Про терміни (початку навчань на F-16 - ред.) ми вже не один раз говорили. Кінець літа - оце і є термін... Якщо це буде кінець літа, то добре, будемо очікувати їх раніше", - сказав він.

За словами Ігната, українські пілоти вже давно готові вирушити на навчання, однак чекають "відмашки" від партнерів.

Тренування українських пілотів на F-16

Країни-союзники ухвалили рішення про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу схвалив президент США Джо Байден.

Президент України повідомив, що навчання військових Збройних сил України на американських винищувачах F-16 розпочнуться вже в серпні.

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