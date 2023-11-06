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Ігнат про накопичення ракет у Росії: треба готуватися до певних ризиків

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Росія накопичує ракети для ударів по критичній інфраструктурі та військових стратегічних об'єктів України. Тому Сили оборони мають готуватися до певних ризиків цієї зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що доволі довгий час не було обстрілів крилатими та балістичними ракетами, які є далекобійними.

"Тому висновки дуже прості. Очевидно, що Росія накопичує те, чого минулого року  витратила у дуже великій кількості. Відповідно Сили оборони мають готуватися до певних ризиків щодо атак критичної інфраструктури та інших військових стратегічних об'єктів держави", - зазначив Ігнат.

Росія готується до ударів по Україні

Українські військові та керівництво країни не виключають, що окупанти можуть знову масовано атакувати Україну дронами-камікадзе та ракетами. Ціллю росіян може стати енергетика України. Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла.

Зокрема, раніше в ГУР повідомляли, що Росія накопичує ракети, ймовірно, готуючись до обстрілів України взимку. Торішні атаки можуть повторитися, але у менших обсягах.

Британська розвідка наголошує, що загарбники вже понад місяць не атакували Україну стратегічною авіацією і ракетами типу Х-101. Це найдовша пауза з початку повномасштабної війни.

 

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