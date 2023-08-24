Ігнат про загрозу ударів РФ по Україні: кожен день для нас є небезпечним
Сьогодні, на День Незалежності України, російські війська можуть вдатися до провокацій та атак по території нашої країни. Однак для українців кожен день є небезпечним. Ворогу потрібно небагато часу, щоб підготувати черговий масований удар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Ми незалежність здобуваємо щодня. І ворогу ріже слух незалежна Україна. Можливо, будуть якісь провокації, а може й не будуть. Тут нам не обирати. Нам боротися щодня і захищати країну.", - сказав Ігнат.
Щодо ворожих атак, він зазначив, що для українців кожен день є небезпечним.
"Є небезпека, яка чатує. Нікуди не діваються кораблі з Чорного моря, нікуди не діваються літаки стратегічної авіації та ті ж самі безпілотники. Потрібно ворогу небагато часу, щоб підготувати той самий удар. Так, вони їх планують заздалегідь, але все ж таки...", - додав речник.
Ігнат наголосив, що головне, що потрібно українцям знати й робити, - це не бути байдужими й берегти своє життя. І не тільки сьогодні, а й у будь-який інший день.
Чого українцям чекати на День Незалежності
Нагадаємо, що військово-політичне керівництво та влада на різних рівнях попереджала про зростання загрози під час святкування Дня Незалежності.
Оскільки країна-агресор може вдатися до масованих обстрілів чи інших провокацій в країні не проводитимуть масових заходів у ці святкові дні.
Так, у Повітряних силах ЗСУ звернули увагу, що окупанти відомі своїм тяжінням до "сакральних" дат, у зв'язку з чим не виключені удари й на День Незалежності.
В українській розвідці не виключають, що Росія може вдатися до обстрілів України 23, 24 чи 25 серпня. Ворог почав ухвалювати рішення про завдання удару швидше, тому атака може статися у будь-який час.
До того ж сьогодні командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв закликав українців бути більш уважними під час повітряної тривоги у День Незалежності, оскільки росіяни можуть вдатися до атаки.
Зауважимо, що за останніми даними, війська РФ тримають 10 кораблів у Чорному морі, з них на бойовому чергуванні 2 ракетоносії - підводний і надводний, сумарний залп яких може сягати до 12 ракет "Калібр".
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