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Ігнат про можливий новий наступ окупантів: ця інформація буде завжди

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Інформація про можливий наступ ворог може з'являтися, оскільки окупанти проводять певні маневри. Проте у цьому питанні варто довіряти лише перевіреним джерелам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрій Ігната в ефірі телемарафону.

"Ця інформація буде завжди. Потрібно більше реагувати на інформацію з офіційних джерел і ту інформацію, яку надають Збройні сили. Чому вона з'являється? Бо ворог проводить певні манери", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що окупанти дійсно посилюють штурми на сході України, проте це не свідчить про масштабний наступ. Ігнат додав, що українські військові готуються до будь-яких дій ворога, а керівництво відстежує підготовку та переміщення росіян.

За словами речника, Повітряні сили своєю чергою готують до можливих ракетних атак Росії, оскільки ворог може завдати удару у будь-який момент.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони, росіяни можуть піти у наступ на трьох напрямках - у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

РБК-Україна зібрало думки експертів та аналітиків щодо можливого нового наступу Росії.

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