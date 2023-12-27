Ігнат про можливість атак РФ на Новий рік: маємо готуватися до будь-яких провокацій

"Минула новорічна ніч була під атакою "Шахедів". Тоді їх було 45 і це тоді був рекорд. Але ворог накопичує певну кількість ракет, приблизно 100 вони можуть виготовляти в місяць високоточних, за даними ГУР. Зараз противник має вже певну кількість ракет, яка наближається до 1000. Ми бачили останні дані від ГУР - це 870. Але пройшов вже деякий час, можливо, до 1000 вони можуть мати цих ракет", - заявив Ігнат.

Однак він зауважив, що робити прогнози щодо того, коли і як РФ може застосувати озброєння не варто. Однак українцям необхідно підготуватись до будь-яких провокацій.

Нагадаємо, у новорічну ніч з 2022 на 2023 рік Росія завдала по Україні як ракетних ударів, так і запустила безпілотники по типу "Шахед". На той момент було запущено рекордну кількість дронів. Однак вже нещодавно по території України за ніч було запущено понад 70 "Шахедів".

Україна готується до атак РФ взимку

Нагадаємо, українців напередодні осені та зими попереджають про ймовірні нові масові обстріли з боку окупантів. Ціллю росіян може стати енергетика України. Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла.

Відомо, що українські інженери напередодні зими пройшли навчання у Британії. Мета програми - захист енергетики у разі ймовірних атак Росії.

При цьому ГУР підтверджує, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.

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