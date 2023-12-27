Игнат о возможности атак РФ на Новый год: должны готовиться к любым провокациям

"Прошлая новогодняя ночь была под атакой "Шахедов". Тогда их было 45 и это тогда был рекорд. Но враг накапливает определенное количество ракет, примерно 100 они могут производить в месяц высокоточных, по данным ГУР. Сейчас противник имеет уже определенное количество ракет, которое приближается к 1000. Мы видели последние данные от ГУР – это 870. Но прошло уже некоторое время, возможно, к 1000 они могут иметь эти ракеты”, – заявил Игнат.

Однако он отметил, что делать прогнозы по поводу того, когда и как РФ может применить вооружение не стоит. Однако украинцам необходимо подготовиться к любым провокациям.

Напомним, в новогоднюю ночь с 2022 на 2023 год Россия нанесла по Украине как ракетные удары, так и запустила беспилотники по типу "Шахед". На тот момент было запущено рекордное количество дронов. Однако уже недавно по территории Украины за ночь было запущено более 70 "Шахедов".

Украина готовится к атакам РФ зимой

Напомним, украинцев накануне осени и зимы предупреждают о возможных новых массовых обстрелах со стороны оккупантов. Целью россиян может стать энергетика Украины. Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света.

Известно, что украинские инженеры в преддверии зимы прошли обучение в Британии. Цель программы – защита энергетики в случае вероятных атак России.

При этом ГУР подтверждает, что Россия накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

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