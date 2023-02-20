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Ігнат про авіацію РФ: скупчення не спостерігається, підтягнути її до кордонів неможливо

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Скупчення російської авіації біля кордонів з Україною не спостерігається. Росія не може підтягнути авіацію до кордонів, тому що для цього потрібні аеродроми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.

Він пояснив, що Росія ще до початку повномасштабного вторгнення накопичувала авіацію на аеродромах. Зараз кількість літаків та гелікоптерів не змінилася.

"Та кількість, яку ворог накопичив на початку агресії, зберігається зараз: це понад 700 літальних апаратів загалом", - сказав Ігнат.

За словами речника, попри те, що захисники знищили майже 300 літаків та 300 вертольотів ворога, РФ може поповнювати втрати. Водночас він зазначає, що Україна знищила багато найновіших зразків російської авіації. Мова йде про літаки, Су-24, Су-25, Су-30 та Су-35, а також гелікоптер К-52.

Ігнат додав, що підтягнути авіацію ближче до кордонів та фронту Росія не може через відсутність летовищ.

"Підтягнути авіацію до кордонів неможливо, тому що для авіації потрібні аеродроми. Де вони були, там і знаходяться. Військове керівництво володіє інформацією про кількість техніки і загрози, які можуть виникати", - підкреслив речник.

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило з посиланням на західну розвідку, що Росія накопичує літаки поблизу кордону з Україною

Пізніше Юрій Ігнат спростував інформацію про нібито стягування російської авіації до кордонів з Україною.

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