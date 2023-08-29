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Ігнат про авіакатастрофу під Житомиром: літаки зіткнулися фактично на старті

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Навчально-бойові літаки L-39 у Житомирській області зіткнулися фактично на старті. Проте всі деталі авіакатастрофи, в якій загинули троє пілотів, будуть відомі після завершення розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в інтерв'ю "Суспільному".

Він  наголосив, що авіакатастрофа сталася під час виконання бойового завдання. Проте Ігнат відмовився розкривати, яке завдання виконували пілоти.

"Був виліт, вони фактично на старті, коли вилетіли з аеродрому, зіткнулися. Коли летіли, виконували те завдання, яке поставили їм частина", - сказав він.

Речник додав, що літаки L-39 використовують як для навчальних, так і для бойових завдань, а в умовах війни "майже по всій території країни всі вильоти бойові". За його словами, троє загиблих пілоті виконували маневри в парі.

"Польоти на групову злітаність - це одразу злітає два літаки. Це тактичний прийом, який потрібний для того, щоби воювати з окупантами. Чим ближче вони один біля одного в груповій злітаності, тим вони можуть бути менш помітними на радарах ворога", - пояснив речник.

Ігнат підкреслив, що поки причина трагедії - невідома. Цю інформацію встановить слідство.

"Що саме стало причиною? Мені навіть досвідчені льотчики, дуже досвідчені, кажуть, що сказати важко. Треба розбиратися - бортові самописці, радіообмін, все це буде проаналізовано і буде надано цю інформацію, що відбувалось", - заявив він.

Авіакатастрофа під Житомиром

У п'ятницю, 25 серпня у Житомирській області зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Внаслідок аварії загинули троє українських пілотів: відомий льотчик Андрій Пільщиков з позивним "Джус", майор В'ячеслав Мінка та майор Сергій Проказін.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що терміни розслідування авіакатастрофи у Житомирській області поки невідомі. Воно може тривати до півроку.

У ДБР повідомили, що слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи в Житомирській області.

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