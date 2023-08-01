Ігнат про атаку по Москві: росіяни не можуть впоратись з БПЛА, які долітають вже не вперше

"Російські військові не можуть впоратися із тими БПЛА, які десь там долітають до них вже не вперше. Ну і сподіваємось, вони не матимуть досвіду (збиття - ред.)", - зазначив він.

Ігнат додав, що безпілотник - це важка ціль.

"Наприклад взяти ті ж самі "Шахеди", які, на жаль, долітають. Не просто їх (БПЛА - ред.) збивати. Вони летять повільно, але ціль доволі таки складна для систем протиповітряної оборони. Українські воїни мають певний досвід, не лише Повітряні сили, а усі Сили оборони мають досвід збивати", - уточнив спікер.

Атака дронів на Москву

У ніч на вівторок, 1 серпня, у Москві та області прогриміли вибухи. Судячи з фото, опублікованих у соцмережах, як мінімум один із безпілотників влетів в одну з веж "Москва-Сіті". Докладніше про цю атаку - у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що бізнес-центр "Москва-Сіті" в російській столиці зазнає атаки дронів вдруге за останні три дні. Так, вночі 30 липня дрони також вдарили по "Москва-Сіті", де розташовуються офіси трьох російських міністерств.