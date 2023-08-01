Ігнат про атаку по Москві: росіяни не можуть впоратись з БПЛА, які долітають вже не вперше

Російські військові, на відміну від українських сил оборони, не вміють збивати безпілотники, які не вперше атакують Москву, як це було в ніч на вівторок, 1 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Російські військові не можуть впоратися із тими БПЛА, які десь там долітають до них вже не вперше. Ну і сподіваємось, вони не матимуть досвіду (збиття - ред.)", - зазначив він.

Ігнат додав, що безпілотник - це важка ціль.

"Наприклад взяти ті ж самі "Шахеди", які, на жаль, долітають. Не просто їх (БПЛА - ред.) збивати. Вони летять повільно, але ціль доволі таки складна для систем протиповітряної оборони. Українські воїни мають певний досвід, не лише Повітряні сили, а усі Сили оборони мають досвід збивати", - уточнив спікер.

Атака дронів на Москву

У ніч на вівторок, 1 серпня, у Москві та області прогриміли вибухи. Судячи з фото, опублікованих у соцмережах, як мінімум один із безпілотників влетів в одну з веж "Москва-Сіті". Докладніше про цю атаку - у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що бізнес-центр "Москва-Сіті" в російській столиці зазнає атаки дронів вдруге за останні три дні. Так, вночі 30 липня дрони також вдарили по "Москва-Сіті", де розташовуються офіси трьох російських міністерств.