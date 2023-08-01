Игнат об атаке Москвы: россияне не могут справиться с БПЛА, которые долетают уже не впервые

Российские военные в отличие от украинских сил обороны не умеют сбивать беспилотники, которые не впервые атакуют Москву, ка это было в ночь на вторник, 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Российские военные не могут справиться с теми БПЛА, которые где-то там долетают до них уже не впервые. Ну и надеемся, у них не будет опыта (убытки - ред.)", - отметил он.

Игнат добавил, что беспилотник - это трудная цель.

"Например взять те же "Шахеды", которые, к сожалению, долетают. Не просто их (БПЛА - ред.) сбивать. Они летят медленно, но цель довольно сложная для систем противовоздушной обороны. Украинские воины имеют определенный опыт, не только Воздушные силы, а все силы обороны имеют опыт сбивать", - уточнил спикер.

Атака дронов на Москву

В ночь на вторник, 1 августа, в Москве и области прогремели взрывы. Судя по фото, опубликованным в соцсетях, как минимум один из беспилотников влетел в одну из башен "Москва-Сити". Подробнее об этой атаке - в материале РБК-Украина.

Отметим, что бизнес-центр "Москва-Сити" в российской столице подвергается атаке дронов второй раз за последние три дня. Так, ночью 30 июля дроны также ударили по "Москва-Сити", где располагаются офисы трех российских министерств.