Ігнат про актуальність F-16 для України: можуть знищувати російські комплекси С-300 та С-400

За його словами, і С-300, і С-400 фактично можна використовувати як балістичну ракету.

Речник зазначив, що окупанти не зважають на те, що ракети б'ють не точно по цілі. Тому що, чим далі комплекс знаходиться від пуску до потенційної точки ураження, тим збільшується його неточність.

"Якщо десь 50-60 км, то можна розраховувати, що десь там "попадуть". А якщо вже б'ють із відстані 150 км, то точність буде сумнівною. Окупанти застосовують дуже часто ракети С-300 в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та в інших областях. Таким чином, ракети дуже часто влучають у житлові будинки, по цивільній інфраструктурі", - розповів Ігнат.

Що стосується С-400, то, як пояснив речник, дальність його більша, ніж С-300. І це дозволяє застосовувати цей комплекс з території Росії й досягати саме Києва.

Відповідаючи на питання, на скільки зростає актуальність винищувачів F-16 у цьому контексті, Ігнат зазначив, що ці літаки можуть знищувати ворожі комплекси С-300 та С-400.

"F-16 завжди актуальний. Це багатоцільовий літак, який може виконувати ряд корисних функцій та долати, знищувати ППО противника. А С-300, С-400 - це ППО противника. Маючи на озброєнні протирадіолокаційні ракети, скажімо як AGM-88 HARM, цей літак може знищувати комплекс безпосередньо там, де він знаходиться. Тобто проти ракети, звичайно, він нічого не зробить, а знищити комплекс цілком під силу", - пояснив речник.

F-16 для України

Нагадаємо, раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16, яку саме очолили Нідерланди та Данія. Загалом Україна отримає не менше 61 літака з Данії та Нідерландів.

За даними Politico, українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США, і 25 жовтня вже розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

22 жовтня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Щоправда, у супроводі інструкторів.

Додамо, що 7 листопада Нідерланди відправили перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів, де відкрили спеціальний центр.

У Повітряних силах ЗСУ сподіваються, що перші F-16, ймовірно, з'являться в Україні навесні 2024 року.