ИГИЛ взяла ответственность за теракт у министерства в Афганистане

Нападение было совершено одним из боевиков-смертников

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за взрыв в воскресенье, 15 июля, возле Министерства восстановления и развития сельских районов в столице Афганистана, в результате которого погибли семь человек и около 15 были ранены. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Исламисты сообщили, что нападение было совершено одним из боевиков-смертников.

Власти Афганистана не исключают, что количество жертв может возрасти.

Среди жертв есть как мирные жители, так и представители сил безопасности.

Напомним, что это вторая атака на министерство за чуть более чем месяц. 11 июня в Кабуле возле Министерства восстановления и развития сельских районов подорвался смертник, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.

Инцидент произошел около 13:00 по местному времени в тот момент, когда часть сотрудников министерства покидали здание.