ИГИЛ выбрало себе нового лидера

Террористическая организация Исламское государство (ИГИЛ) выбрала себе нового лидера, который является одним из ее основателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Guardian.

Как сообщает издание со ссылкой на источники в разведывательных службах, им стал Амир Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Его избрали лидером через несколько часов после ликвидации предыдущего лидера террористов - Абу Бакра аль-Багдади, убитого в результате спецоперации США.

Отмечается, что аль-Салби является одним из самых влиятельных идеологов ИГИЛ и является одним из немногих представителей террористической организации, которые не являются арабами. Его также считают причастным к попытке геноцида езидов - одного из народов Ближнего Востока и Кавказа.

Фото: Амир Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби (theguardian.com)

Ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал президент США Дональд Трамп. Позже стало известно, что новым лидером ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

Министерство обороны США обнародовало материалы операции по ликвидации лидера ИГИЛ. Глава подконтрольного Пентагону Центрального командования генерал Кеннет Маккензи, рассказывая подробности, сказал, что штурм проводили с помощью вертолетов.