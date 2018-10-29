ИГ взяло ответственность за взрыв в Кабуле

Фото: талибы (YouTube screenshot)

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв возле избирательной комиссии

Террористическая организация "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в штаб-квартире Независимой избирательной комиссии Афганистана. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Исламское государство" в понедельник взяло на себя ответственность за взрыв возле избирательной комиссии в столице Афганистана Кабуле", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане в субботу, 27 октября, произошел взрыв заминированого автомобиля в здании центра логистики сил безопасности.

В результате теракта по меньшей мере семь человек были убиты и еще 37 получили ранения. Директор общественного здравоохранения провинции Мохаммад Салим Асхаркхел подтвердил гибель семи человек, среди которых - один полицейский.

Также на прошлой неделе Генерал армии США был ранен во время нападения Талибов в зоне повышенной безопасности в афганской провинции Кандагар. Стрелец, на котором была афганская военная форма, открыл огонь по группе чиновников, среди которых также был один из командующих силами США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер и один из руководителей афганской полиции генерал Абдул Разик.