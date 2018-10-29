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ІД взяла відповідальність за вибух у Кабулі

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 11:50
Фото: таліби (YouTube screenshot)
Фото: таліби (YouTube screenshot)

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух біля виборчої комісії

Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух біля штаб-квартири Незалежної виборчої комісії Афганістану. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Ісламська держава" у понеділок взяла на себе відповідальність за вибух біля виборчої комісії у столиці Афганістану Кабулі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Афганістані у суботу, 27 жовтня, стався вибух заминированого автомобіля в будівлі центру логістики сил безпеки.

Внаслідок теракту щонайменше сім людей були вбиті і ще 37 отримали поранення. Директор громадської охорони здоров'я провінції Мохаммад Салім Асхаркхел підтвердив загибель семи осіб, серед яких - один поліцейський.

Також минулого тижня Генерал армії США був поранений під час нападу Талібану в зоні підвищеної безпеки в афганській провінції Кандагар. Стрілець, на якому була афганська військова форма, відкрив вогонь по групі чиновників, серед яких також був один з командувачів сил США і НАТО в Афганістані генерал Скотт Міллер і один з керівників афганської поліції генерал Абдул Разік.

У Сирії внаслідок атаки бойовиків ІД загинули понад 40 повстанців У Кабулі на виборчих дільницях сталося кілька вибухів, є загиблі
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