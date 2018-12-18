IFR признал рефинансирование задолженности "Метинвеста" сделкой года по выпуску облигаций

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В IFR отметили, что сделка была сложной, но успешной

Журнал International Financing Review (IFR) признал транзакцию "Метивеста" по рефинансированию своей долговой задолженности сделкой года по выпуску облигаций среди эмитентов развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылку на пресс-службу "Метинвест холдинга".

В репортаже о награждении журнал IFR отметил, что сделка, в рамках которой использовалось два финансовых инструмента, была сложной, но успешной во всех отношениях, позволив "Метинвесту" снизить среднюю стоимость долга и риски рефинансирования.

Как известно, ежегодные награды журнала IFR считаются одними из наиболее престижных в мировом финансовом сообществе.

Напомним, "Метинвест" в апреле 2018 года рефинансировал задолженность на сумму 2,271 млрд долларов США, выпустив два транша облигаций на сумму 1,592 млрд долларов США и получив кредитную линию предэкспортного финансирования на сумму 765 млн долларов США. Согласно информации компании, это крупнейший на сегодняшний день выпуск еврооблигаций "Метинвеста" с самым низким купоном и самым длинным сроком погашения.

Кроме того, это самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском корпоративном секторе. Сделка получила существенную поддержку со стороны мирового сообщества инвесторов и ведущих европейских финансовых институтов.