IFR визнав рефінансування заборгованості "Метінвесту" угодою року з випуску облігацій

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В IFR зазначили, що операція була складною, але успішною

Журнал International Financing Review (IFR) визнав транзакцію "Метивеста" з рефінансування своєї боргової заборгованості угодою року по випуску облігацій серед емітентів країн Європи, Близького Сходу і Африки. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу "Метінвест холдингу".

У репортажі про нагородження журнал IFR зазначив, що угода, в рамках якої використовувалося два фінансових інструмента, була складною, але успішною у всіх відносинах, дозволивши "Метінвесту" знизити середню вартість боргу і ризики рефінансування.

Як відомо, щорічні нагороди журналу IFR вважаються одними з найпрестижніших у світовому фінансовому співтоваристві.

Нагадаємо, "Метінвест" у квітні 2018 року рефінансував заборгованість на суму 2,271 млрд доларів США, випустивши два транші облігацій на суму 1,592 млрд доларів США і отримавши кредитну лінію передекспортного фінансування на суму 765 млн доларів США. Згідно з інформацією компанії, це найбільший на сьогоднішній день випуск єврооблігацій "Метінвесту" з найнижчим купоном і найдовшим терміном погашення.

Крім того, це найбільший випуск єврооблігацій в українському корпоративному секторі. Операція отримала суттєву підтримку з боку світового співтовариства інвесторів і провідних європейських фінансових інститутів.