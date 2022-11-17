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IFC планує схвалити кредитний пакет для України на 2 млрд доларів

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Україна, Четвер 17 листопада 2022 13:32
IFC планує схвалити кредитний пакет для України на 2 млрд доларів Фото: Україна отримає 2 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підрозділ Світового банку з приватних інвестицій обговорить пакет підтримки України у розмірі 2 млрд доларів на засіданні ради директорів у грудні, повідомила регіональний менеджер по Україні Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Ліза Кестнер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

IFC розраховує покрити половину підтримки, яку, як очікується, буде надано протягом наступних 18-24 місяців, від донорів, сказав Кестнер, виступаючи на Українській інвестиційній конференції в Лондоні.

Виступаючи на тій же панелі, Маттео Патроне, керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), сказав, що очікує, що до кінця року обсяг кредитів, наданих організацією Україні, досягне 1,5 млрд євро.

Патроне також сказав, що кредитор працює над великим пакетом ліквідності. "Нам потрібно зосередитись на тому, що відбудеться у наступні 12-15 місяців, щоб переконатися, що ми виграємо війну на економічному фронті", - сказав Патроне на заході.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив Меморандум про взаєморозуміння з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), яка входить до структури Світового банку. Роль IFC передбачає підтримку уряду у створенні умов, за яких приватні інвестори зможуть значно збільшити інвестиції в інфраструктуру, зокрема, за умов державно-приватного партнерства.

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