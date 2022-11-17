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IFC планирует одобрить кредитный пакет для Украины на 2 млрд долларов

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Украина, Четверг 17 ноября 2022 13:32
IFC планирует одобрить кредитный пакет для Украины на 2 млрд долларов Фото: Украина получит 2 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Подразделение Всемирного банка по частным инвестициям обсудит пакет поддержки Украины в размере 2 млрд долларов на заседании совета директоров в декабре, сообщила региональный менеджер по Украине Международной финансовой корпорации (IFC) Лиза Кестнер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

IFC рассчитывает покрыть половину поддержки, которая, как ожидается, будет предоставлена в течение следующих 18-24 месяцев, от доноров, сказал Кестнер, выступая на Украинской инвестиционной конференции в Лондоне.

Выступая на той же панели, Маттео Патроне, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сказал, что он ожидает, что к концу года объем кредитов, предоставленного организацией Украине, достигнет 1,5 млрд евро.

Патроне также сказал, что кредитор работает над большим пакетом ликвидности. "Нам нужно сосредоточиться на том, что произойдет в следующие 12-15 месяцев, чтобы убедиться, что мы выиграем войну на экономическом фронте", - сказал Патроне на мероприятии.

Напомним, Кабинет министров одобрил Меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в структуру Всемирного банка. Роль IFC предусматривает поддержку правительства в создании условий, при которых частные инвесторы смогут значительно увеличить инвестиции в инфраструктуру, в частности, на условиях государственно-частного партнерства.

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