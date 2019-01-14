ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Иерусалимский патриарх опроверг информацию о противодействии Тимошенко получению Украиной томоса

Новости » Политика    14.01.2019 - 21:17
Иерусалимский патриарх опроверг информацию о противодействии Тимошенко получению Украиной томоса
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Ющенко заявлял, что Тимошенко просила Иерусалимского патриарха приостановить процесс признания ПЦУ

Предстоятель Иерусалимской православной церкви Теофил III опроверг информацию относительно противодействия Юлии Тимошенко получению Украиной томоса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы "Батькивщины".

Как отмечается, недавно в СМИ было распространено заявление экт-президента Виктора Ющенко, в котором он обвинял Тимошенко в том, что она во время встречи с Иерусалимским патриархом обращалась к нему с просьбой приостановить процесс признания Православной церкви Украины. В связи с этим пресс-служба "Батькивщины" обратилась к патриарху Святого Града Иерусалима и всей Палестины, Сирии, Аравии, всего Заиорданья, предстоятелю Иерусалимской православной церкви Теофилу III с просьбой прокомментировать эти сообщения.

"Это чушь. Я не имею к этому никакого отношения. Это очень странно. Я опровергаю это. Мы никогда не обсуждали с ней эти вещи. Это полная ложь. Это ложь, распространяемая с использованием моего имени. Те, кто за этим стоят, играют в политические игры ради достижения собственных целей", - приводит "Батькивщина" слова Теофила III.

Он также добавил, что заявление Ющенко относительно действий Тимошенко не соответствует действительности.

"Он лжец. Он врет. Он должен уважать мой статус и то, что я пригласил его в патриархат", - заявил Теофил III.

Как отмечается, "Батькивщина" требует от Ющенко и других лиц, которые озвучивали эту ложь, а также средств массовой информации, которые ее распространяли, публичных извинений и опровержения ложных сведений.

Вселенский патриархат опубликовал томос об автокефалии ПЦУ Тимошенко заявила, что новый общественный договор - это стратегия на сотни лет
Новости Украины БатькивщинаТомосТимошенко Юлия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь