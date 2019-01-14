Иерусалимский патриарх опроверг информацию о противодействии Тимошенко получению Украиной томоса

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Ющенко заявлял, что Тимошенко просила Иерусалимского патриарха приостановить процесс признания ПЦУ

Предстоятель Иерусалимской православной церкви Теофил III опроверг информацию относительно противодействия Юлии Тимошенко получению Украиной томоса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы "Батькивщины".

Как отмечается, недавно в СМИ было распространено заявление экт-президента Виктора Ющенко, в котором он обвинял Тимошенко в том, что она во время встречи с Иерусалимским патриархом обращалась к нему с просьбой приостановить процесс признания Православной церкви Украины. В связи с этим пресс-служба "Батькивщины" обратилась к патриарху Святого Града Иерусалима и всей Палестины, Сирии, Аравии, всего Заиорданья, предстоятелю Иерусалимской православной церкви Теофилу III с просьбой прокомментировать эти сообщения.

"Это чушь. Я не имею к этому никакого отношения. Это очень странно. Я опровергаю это. Мы никогда не обсуждали с ней эти вещи. Это полная ложь. Это ложь, распространяемая с использованием моего имени. Те, кто за этим стоят, играют в политические игры ради достижения собственных целей", - приводит "Батькивщина" слова Теофила III.

Он также добавил, что заявление Ющенко относительно действий Тимошенко не соответствует действительности.

"Он лжец. Он врет. Он должен уважать мой статус и то, что я пригласил его в патриархат", - заявил Теофил III.

Как отмечается, "Батькивщина" требует от Ющенко и других лиц, которые озвучивали эту ложь, а также средств массовой информации, которые ее распространяли, публичных извинений и опровержения ложных сведений.