Єрусалимський патріарх спростував інформацію щодо протидії Тимошенко отриманню Україною томосу

Ющенко заявляв, що Тимошенко просила Єрусалимського патріарха призупинити процес визнання ПЦУ
Предстоятель Єрусалимської православної церкви Теофіл III спростував інформацію щодо протидії Юлії Тимошенко отриманню Україною томосу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби "Батьківщини".
Як зазначається, нещодавно у ЗМІ була розповсюджена заява ект-президента Віктора Ющенка, у якій він звинувачував Тимошенко в тому, що вона під час зустрічі з Єрусалимським патріархом зверталася до нього з проханням призупинити процес визнання Православної церкви України. У зв'язку з цим прес-служба "Батьківщини" звернулася до патріарха Святого Граду Єрусалиму і всієї Палестини, Сирії, Аравії, всього Зайордання, предстоятеля Єрусалимської православної церкви Теофіла III із проханням прокоментувати ці повідомлення.
"Це нісенітниця. Я не маю до цього ніякого відношення. Це дуже дивно. Я спростовую це. Ми ніколи не обговорювали з нею ці речі. Це повна брехня. Це брехня, розповсюджена з використанням мого імені. Ті, хто за цим стоять, грають у політичні ігри задля досягнення власних цілей", - наводить "Батьківщина" слова Теофіла ІІІ.
Він також додав, що заява Ющенка щодо дій Тимошенко не відповідає дійсності.
"Він брехун. Він бреше. Він має поважати мій статус і те, що я запросив його до патріархату", - заявив Теофіл ІІІ.
Як зазначається, "Батьківщина" вимагає від Ющенка та інших осіб, які озвучували цю брехню, а також засобів масової інформації, що її розповсюджували, публічних вибачень та спростування неправдивих відомостей.