UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Иерусалиме произошли новые беспорядки, задержаны десятки человек

Автор: Артур Родивилов

В Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Арестованы 22 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Протестующие напали на автобус. Водитель и 16-летний подросток получили легкие травмы.

Также во время столкновений легкие ранения от забрасывания камнями получил военнослужащий.

22 задержанных полиция обвинила в забросе камнями транспортных средств и нарушении движения транспорта.

В начале мая Израиль принял решение выселить несколько семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме. В стычках пострадали сотни людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль