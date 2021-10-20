В Иерусалиме произошли новые беспорядки, задержаны десятки человек

В Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Арестованы 22 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Протестующие напали на автобус. Водитель и 16-летний подросток получили легкие травмы.
Также во время столкновений легкие ранения от забрасывания камнями получил военнослужащий.
22 задержанных полиция обвинила в забросе камнями транспортных средств и нарушении движения транспорта.
В начале мая Израиль принял решение выселить несколько семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме. В стычках пострадали сотни людей.