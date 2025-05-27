"Іду на ви!": як Сили спецоперацій стали елітою війська і легендою нової війни

Сили спеціальних операцій - наймолодший, але один із найпотужніших родів військ України. Вони працюють у тилу ворога, рятують полонених, здобувають критичну розвідку, готують іноземні армії та ведуть психологічну боротьбу. Саме ССО стали одним із символів спротиву російській агресії.

Указом президента Зеленського №346/2025, підписаним 26 травня 2025 року, День ССО офіційно перенесено на 27 травня - на честь дати, коли у 2014 році спецпризначенці звільнили новий термінал Донецького аеропорту й підняли над ним український прапор.

"Ушановуючи мужність та героїзм воїнів ССО, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України…" - йдеться в документі.

Як усе починалося

Ідея створити ССО з’явилася ще у 2007 році. Тоді, за ініціативи Юрія Серветника, в Генштабі ЗСУ з’явилося Управління Сил спеціальних операцій. Але структурно вони ще не були окремим родом військ і проіснували до 2012 року.

Усе змінила російська агресія - анексія Криму та війна на Донбасі. Саме бойовий досвід спецпризначенців показав, що Україна потребує професійного підрозділу для особливо складних і чутливих операцій.

У 2015 році в Генштабі схвалили створення ССО як окремої структури. І вже в червні 2016 року Верховна Рада узаконила ССО як окремий рід сил. Відтоді почалося формування справжньої еліти.

Що таке ССО сьогодні

Сили спеціальних операцій - це не лише рейди й штурми. Їхні завдання:

спеціальна розвідка та диверсії;

пошук і евакуація полонених;

ведення психологічних операцій;

контрснайперська боротьба;

робота з місцевим населенням у прифронтових зонах;

підготовка до переворотів у тилу ворога;

аналітика, інформаційна війна, агентурні мережі.

Вони здатні діяти самостійно або координувати дії з іншими підрозділами, створюючи умови для досягнення стратегічної мети.

Не лише міць, а й інтелект

ССО - це війська нового покоління. Їх готують за стандартами НАТО. Українські інструктори проходять навчання в США, Литві, Естонії. 140-й центр ССО - перший підрозділ з країни, що не є членом НАТО, який сертифікували для Сил швидкого реагування Альянсу.

До складу ССО входять:

4 бойові центри спецоперацій: "Схід", "Захід", морський (Очаків), 140-й окремий центр;

корпус "Рейнджерів" - ударна сила з окремими полками;

центри інформаційно-психологічних операцій (ІПсО) - 16-й, 72-й, 74-й, 83-й;

навчально-тренувальний центр у Бердичеві.

ССО має й авіаційну та морську компоненти, веде підготовку пілотів, операторів дронів і контрснайперів.

Важливі дати

27 травня - тепер офіційний День ССО, прив’язаний до звільнення терміналу Донецького аеропорту.

29 липня - день вшанування полеглих воїнів ССО. Саме цього дня у 2016 році вперше відзначили професійне свято спецпризначенців.

Символіка та гасло

"Іду на ви!" - історичне гасло князя Святослава стало бойовим девізом ССО. Це коротке послання - символ впевненості, наступу і честі.

У 2017 році затверджено відзнаку командувача ССО "Іду на ви" - вона має три ступені й вручається за мужність, професіоналізм та виконання особливо складних завдань.

ССО на міжнародній арені

Українські спецпризначенці вже кілька років діють пліч-о-пліч із військовими НАТО. Вони брали участь у навчаннях:

Flaming Sword (Литва) - 2017 рік;

Sea Breeze (Чорне море) - 2021 рік;

Об’єднані зусилля, Rapid Trident - 2021 рік.

А ще вони навчають іноземних військових, проводять обмін досвідом і отримують міжнародне визнання за бойову ефективність.

Хто воює в ССО

Це контрактники, які пройшли кваліфікаційний курс - жорсткий відбір, де фізична витривалість поєднується з психологічною стійкістю. За оцінками експертів НАТО, лише 10-15% кандидатів проходять курс до кінця.

Вони працюють в умовах повної тиші, часто без підкріплення, приймають рішення на полі бою самостійно й мають максимальний рівень довіри з боку командування.

Про більшість операцій ССО ми ніколи не дізнаємось. Але саме ці бійці знаходили і знищували високопоставлених офіцерів РФ, рятували поранених з оточення, виводили з полону цивільних, координували вогонь артилерії по ключових об’єктах противника.

Іноді одна вдала операція ССО рятує ціле місто.

ССО - це тіньова міць українського війська. Вони працюють там, де інші не можуть. І саме їхні невидимі кроки ведуть нас до перемоги.

Під час написання матеріалу використовувалися джерела: сайт ССО, Wikipedia.org.