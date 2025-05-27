"Иду на вы!": как Силы спецопераций стали элитой войска и легендой новой войны

Силы специальных операций - самый молодой, но один из самых мощных родов войск Украины. Они работают в тылу врага, спасают пленных, добывают критическую разведку, готовят иностранные армии и ведут психологическую борьбу. Именно ССО стали одним из символов сопротивления российской агрессии.

Указом президента Зеленского №346/2025, подписанным 26 мая 2025 года, День ССО официально перенесен на 27 мая - в честь даты, когда в 2014 году спецназовцы освободили новый терминал Донецкого аэропорта и подняли над ним украинский флаг.

"Отмечая мужество и героизм воинов ССО, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины..." - говорится в документе.

Как все начиналось

Идея создать ССО появилась еще в 2007 году. Тогда, по инициативе Юрия Серветника, в Генштабе ВСУ появилось Управление Сил специальных операций. Но структурно они еще не были отдельным родом войск и просуществовали до 2012 года.

Все изменила российская агрессия - аннексия Крыма и война на Донбассе. Именно боевой опыт спецназовцев показал, что Украина нуждается в профессиональном подразделении для особо сложных и чувствительных операций.

В 2015 году в Генштабе одобрили создание ССО как отдельной структуры. И уже в июне 2016 года Верховная Рада узаконила ССО как отдельный род сил. С тех пор началось формирование настоящей элиты.

Что такое ССО сегодня

Силы специальных операций - это не только рейды и штурмы. Их задачи:

специальная разведка и диверсии;

поиск и эвакуация пленных;

ведение психологических операций;

контрснайперская борьба;

работа с местным населением в прифронтовых зонах;

подготовка к переворотам в тылу врага;

аналитика, информационная война, агентурные сети.

Они способны действовать самостоятельно или координировать действия с другими подразделениями, создавая условия для достижения стратегической цели.

Не только мощь, но и интеллект

ССО - это войска нового поколения. Их готовят по стандартам НАТО. Украинские инструкторы проходят обучение в США, Литве, Эстонии. 140-й центр ССО - первое подразделение из страны, не являющейся членом НАТО, которое сертифицировали для Сил быстрого реагирования Альянса.

В состав ССО входят:

4 боевых центра спецопераций: "Восток", "Запад", морской (Очаков), 140-й отдельный центр;

корпус "Рейнджеров" - ударная сила с отдельными полками;

центры информационно-психологических операций (ИПсО) - 16-й, 72-й, 74-й, 83-й;

учебно-тренировочный центр в Бердичеве.

ССО имеет и авиационную и морскую компоненты, ведет подготовку пилотов, операторов дронов и контрснайперов.

Важные даты

27 мая - теперь официальный День ССО, привязанный к освобождению терминала Донецкого аэропорта.

29 июля - день чествования павших воинов ССО. Именно в этот день в 2016 году впервые отметили профессиональный праздник спецназовцев.

Символика и лозунг

"Иду на вы!" - исторический лозунг князя Святослава стал боевым девизом ССО. Это короткое послание - символ уверенности, наступления и чести.

В 2017 году утверждена награда командующего ССО "Иду на вы" - она имеет три степени и вручается за мужество, профессионализм и выполнение особо сложных задач.

ССО на международной арене

Украинские спецназовцы уже несколько лет действуют бок о бок с военными НАТО. Они принимали участие в учениях:

Flaming Sword (Литва) - 2017 год;

Sea Breeze (Черное море) - 2021 год;

Объединенные усилия, Rapid Trident - 2021 год.

А еще они обучают иностранных военных, проводят обмен опытом и получают международное признание за боевую эффективность.

Кто воюет в ССО

Это контрактники, которые прошли квалификационный курс - жесткий отбор, где физическая выносливость сочетается с психологической устойчивостью. По оценкам экспертов НАТО, только 10-15% кандидатов проходят курс до конца.

Они работают в условиях полной тишины, часто без подкрепления, принимают решения на поле боя самостоятельно и имеют максимальный уровень доверия со стороны командования.

О большинстве операций ССО мы никогда не узнаем. Но именно эти бойцы находили и уничтожали высокопоставленных офицеров РФ, спасали раненых из окружения, выводили из плена гражданских, координировали огонь артиллерии по ключевым объектам противника.

Иногда одна удачная операция ССО спасает целый город.

ССО - это теневая мощь украинской армии. Они работают там, где другие не могут. И именно их невидимые шаги ведут нас к победе.

При написании материала использовались источники: сайт ССО, Wikipedia.org.