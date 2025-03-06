У IDS Ukraine заявили, що з 2022 року і до рішення ВАКС не виплачує прибутків чи дивідендів акціонерам

Таким чином, ніхто з акціонерів компанії - і ті, що перебувають під санкціями, і непідсанкційні - не отримують жодних доходів від діяльності IDS Ukraine.

Ця заява компанії була оприлюднена після того, як депутатка Анастасія Радіна, голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики, у своєму публічному виступі заявила, що "Моршинська" продовжує годувати свого власника".

В IDS Ukraine, чий бренд "Моршинська" депутатка згадала в інтерв’ю журналісту, підкреслили у своїй заяві, що отримання доходів будь-якими акціонерами юридично неможливе.

Головна причина - заборона на виплату дивідендів з України, встановлена НБУ починаючи з 24.02.2022 р., та рішення Ради національної безпеки та оборони України про застосування санкцій щодо компанії INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED, яка є основним і єдиним акціонером, котрий прямо або опосередковано контролює 100% акцій і часток у всіх підприємствах групи IDS Ukraine.

"З 1 січня 2022 року вона (INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED - ред.), як і жоден з акціонерів під санкціями або тих акціонерів, на кого не поширюється дія жодних санкцій, не отримує жодних доходів, включаючи дивіденди", - зазначено в заяві IDS Ukraine.

"З початку повномасштабного російського вторгнення до України, наша держава ухвалила ряд нормативно-правових актів, якими заборонила здійснення виплат, у тому числі дивідендів, українськими компаніями за кордон", - нагадали в IDS Ukraine ще одну причину неможливості отримання доходів будь-якими її акціонерами.

Як сказано в заяві компанії, всі зазначені причини, а також позиція українського менеджменту компаній групи IDS Ukraine з припинення будь-якої взаємодії з акціонерами під санкціями, зробили принципово неможливою виплату дивідендів з початку 2022 року.

"Відсутність розподілу та виплати прибутку акціонерам підтверджується також оприлюдненими раніше даними компаній, згідно з якими на рахунках підприємств IDS Ukraine перебуває понад 1 млрд грн вільних коштів. З цієї суми понад 930 млн грн може отримати держава у вигляді дивідендів після ухвалення рішення Вищим антикорупційним судом України за позовом Міністерства юстиції України про вилучення в дохід держави 100% або іншої частки корпоративних прав усіх підприємств групи IDS Ukraine", - пояснили в компанії.

Як уточнили в IDS Ukraine, цей судовий процес триває з високою інтенсивністю - засідання по справі проводяться ВАКС щотижнево, що свідчить про можливість ухвалення рішення у найближчому майбутньому.

"З огляду на принципову неможливість отримання прибутків від діяльності компаній її акціонерами, саме держава Україна зараз є найбільшим бенефіціаром стабільної діяльності IDS Ukraine. IDS Ukraine продовжує працювати в рамках чинного законодавства, тому заяви про "отримання прибутків власниками" або «відсутність доходів для держави» не відповідають дійсності", - заявили в компанії та підкреслили, що IDS Ukraine відкрита до діалогу з усіма зацікавленими сторонами для пояснення всіх деталей поточних подій.

Раніше компанія повідомила, що за підсумками 2024 року сплатила до бюджетів усіх рівнів України рекордні 1,15 млрд грн податків і зборів, а з початку повномасштабного російського вторгнення до України її податковий внесок за 2022–2024 роки до бюджетів усіх рівнів сягнув понад 2,6 млрд грн, з яких 787 млн грн отримала громада Моршина і 331 млн грн - громада Миргорода.

Окрім того, підприємства групи IDS Ukraine забезпечують робочими місцями близько 3 тисяч українців, а також спрямовують десятки мільйонів гривень на підтримку своїх працівників, мобілізованих до лав ЗСУ: протягом 2024 року компанія спрямувала на ці потреби 57 млн грн, що на 16 млн грн більше, аніж 2023-го.

З початку війни компанія безоплатно постачає питну воду захисникам у ЗСУ та рятувальникам Держслужби з надзвичайних ситуацій, а також пораненим у лікарнях і шпиталях, переселенцям, мешканцям звільнених нашими воїнами територій і населенню регіонів, які постраждали від техногенної катастрофи внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС ворожими військами. Загальний масштаб гуманітарної допомоги компаній перевищив 483 млн грн.