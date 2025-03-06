В IDS Ukraine заявили, что с 2022 года и до решения ВАКС не выплачивает прибыли или дивидендов акционерам

Таким образом, никто из акционеров компании - и находящиеся под санкциями, и неподсанкционные - не получают никаких доходов от деятельности IDS Ukraine.

Это заявление компании было обнародовано после того, как депутат Анастасия Радина, председатель парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики, в своем публичном выступлении заявила, что "Моршинская" продолжает кормить своего владельца".

В IDS Ukraine, чей бренд "Моршинская" депутат упомянула в интервью журналисту, подчеркнули в своем заявлении, что получение доходов любыми акционерами юридически невозможно.

Главная причина - запрет на выплату дивидендов из Украины, установленный НБУ начиная с 24.02.2022 г., и решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении компании INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED, которая является основным и единственным акционером, прямо или косвенно контролирующим 100% акций и долей во всех предприятиях группы IDS Ukraine.

"С 1 января 2022 года она (INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED - ред.), как и ни один из акционеров под санкциями или тех акционеров, на кого не распространяется действие никаких санкций, не получает никаких доходов, включая дивиденды", - указано в заявлении IDS Ukraine.

"С начала полномасштабного российского вторжения в Украину, наше государство приняло ряд нормативно-правовых актов, которыми запретило осуществление выплат, в том числе дивидендов, украинскими компаниями за границу", - напомнили в IDS Ukraine еще одну причину невозможности получения доходов любыми ее акционерами.

Как сказано в заявлении компании, все указанные причины, а также позиция украинского менеджмента компаний группы IDS Ukraine по прекращению любого взаимодействия с акционерами под санкциями, сделали принципиально невозможной выплату дивидендов с начала 2022 года.

"Отсутствие распределения и выплаты прибыли акционерам подтверждается также обнародованными ранее данными компаний, согласно которым на счетах предприятий IDS Ukraine находится более 1 млрд грн свободных средств. Из этой суммы более 930 млн грн может получить государство в виде дивидендов после принятия решения Высшим антикоррупционным судом Украины по иску Министерства юстиции Украины об изъятии в доход государства 100% или другой доли корпоративных прав всех предприятий группы IDS Ukraine", - пояснили в компании.

Как уточнили в IDS Ukraine, этот судебный процесс продолжается с высокой интенсивностью - заседания по делу проводятся ВАКС еженедельно, что свидетельствует о возможности принятия решения в ближайшем будущем.

"Учитывая принципиальную невозможность получения прибыли от деятельности компаний ее акционерами, именно государство Украина сейчас является крупнейшим бенефициаром стабильной деятельности IDS Ukraine. IDS Ukraine продолжает работать в рамках действующего законодательства, поэтому заявления о "получении прибыли собственниками" или "отсутствии доходов для государства" не соответствуют действительности", - заявили в компании и подчеркнули, что IDS Ukraine открыта к диалогу со всеми заинтересованными сторонами для объяснения всех деталей текущих событий.

Ранее компания сообщила, что по итогам 2024 года уплатила в бюджеты всех уровней Украины рекордные 1,15 млрд грн налогов и сборов, а с начала полномасштабного российского вторжения в Украину ее налоговый вклад за 2022-2024 годы в бюджеты всех уровней составил более 2,6 млрд грн, из которых 787 млн грн получила община Моршина и 331 млн грн - община Миргорода.

Кроме того, предприятия группы IDS Ukraine обеспечивают рабочими местами около 3 тысяч украинцев, а также направляют десятки миллионов гривен на поддержку своих работников, мобилизованных в ряды ВСУ: в течение 2024 года компания направила на эти цели 57 млн грн, что на 16 млн грн больше, чем в 2023-м.

С начала войны компания бесплатно поставляет питьевую воду защитникам в ВСУ и спасателям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а также раненым в больницах и госпиталях, переселенцам, жителям освобожденных нашими воинами территорий и населению регионов, пострадавших от техногенной катастрофы в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС вражескими войсками. Общий масштаб гуманитарной помощи компаний превысил 483 млн грн.