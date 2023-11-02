В IDS Ukraine відреагували на зміни в роботі АРМА, але очікують на рішення АМКУ щодо захисту ринкової конкуренції

Зокрема, виробник "Моршинської" вітає заяву очільниці АРМА стосовно необхідності для ТОВ "Карпатські мінеральні води", обраного АРМА управителем корпоративних прав IDS Ukraine, одержання дозволу від АМКУ на концентрацію.

"Така позиція пані Думи з цього питання є важливим сигналом про повернення діяльності АРМА у правове поле та дає підстави сподіватися на такий самий рівень сумлінного дотримання закону, який наразі демонструє Антимонопольний комітет України", - зазначили в компанії.

В компанії також зазначають, що АМКУ вже розпочав дослідження щодо загрози надмірної концентрації ринку бутильованої питної води через передання 100% корпоративних прав IDS Ukraine та МЗМВ "Оскар" в управління "Карпатським мінеральним водам".

"Зі свого боку ми надали АМКУ детальну інформацію на 3200 сторінках формату А4 для вивчення структури конкурентного середовища на нашому галузевому ринку та готові сприяти проведенню цієї важливої аналітичної роботи", - додали в IDS Ukraine, наголошуючи, що обраний управитель не приховує наміру знищити бізнес IDS Ukraine і ще до набуття в управління корпоративних прав розпочав зловживання, а саме нав’язування закладам торгівлі своєї продукції разом із "Моршинською".

Ґрунтовний підхід з боку АМКУ, на думку IDS Ukraine, дає підстави очікувати від нього виваженого рішення, яке захистить економічну конкуренцію та дозволить запобігти монополізації ринку стратегічно важливого продукту й іншим руйнівним процесам, які неминуче розпочнуться в разі передання корпоративних прав в управління прямому конкуренту.

Окрім того, у своєму коментарі компанія закликала АРМА провести належну оцінку заарештованих корпоративних прав.

"У контексті зазначених позитивних зрушень і з огляду на заяви Олени Думи щодо готовності АРМА діяти виключно в інтересах отримання максимальної вигоди для України та її бюджету від заарештованих активів, IDS Ukraine пропонує провести належну оцінку заарештованих корпоративних прав. Це дозволить АРМА встановити більш високі критерії ефективності управління для збереження ринкової вартості компанії та забезпечення сталих бюджетних надходжень", - йдеться в коментарі компанії.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року Бюро економічної безпеки заарештувало 100% корпоративних прав холдингу IDS Ukraine, до якого входять Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія IDS та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".

Пізніше Шевченківський райсуд Києва передав 100% корпоративних прав компанії, більш ніж 50% яких належить непідсанкційним акціонерам із Великої Британії, Грузії та України, в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).