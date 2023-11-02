В IDS Ukraine отреагировали на изменения в работе АРМА, но ожидают решения АМКУ по защите рыночной конкуренции

В частности, производитель "Моршинской" приветствует заявление главы АРМА относительно необходимости для ООО "Карпатские минеральные воды", избранного АРМА управляющим корпоративными правами IDS Ukraine, получения разрешения от АМКУ на концентрацию.

"Такая позиция госпожи Думы по этому вопросу является важным сигналом о возвращении деятельности АРМА в правовое поле и дает основания надеяться на такой же уровень добросовестного соблюдения закона, который сейчас демонстрирует Антимонопольный комитет Украины", - отметили в компании.

В компании также отмечают, что АМКУ уже приступил к изучению угрозы чрезмерной концентрации рынка бутилированной питьевой воды из-за передачи 100% корпоративных прав IDS Ukraine и МЗМВ "Оскар" в управление "Карпатским минеральным водам".

"Со своей стороны мы предоставили АМКУ подробную информацию на 3200 страницах формата А4 для изучения структуры конкурентной среды на нашем отраслевом рынке и готовы содействовать проведению этой важной аналитической работы", - добавили в IDS Ukraine, подчеркивая, что избранный управляющий не скрывает намерения уничтожить бизнес IDS Ukraine и еще до приобретения в управление корпоративных прав начал злоупотребления, а именно навязывание торговым заведениям своей продукции вместе с "Моршинской".

"Серьезный подход со стороны АМКУ, по мнению IDS Ukraine, дает основания ожидать от него взвешенного решения, которое защитит экономическую конкуренцию и позволит предотвратить монополизацию рынка стратегически важного продукта и другие разрушительные процессы, которые неизбежно начнутся в случае передачи корпоративных прав в управление прямому конкуренту.

Кроме того, в своем комментарии компания призвала АРМА провести достойную оценку арестованных корпоративных прав.

"В контексте указанных положительных сдвигов и учитывая заявления Елены Думы о готовности АРМА действовать исключительно в интересах получения максимальной выгоды для Украины и ее бюджета от арестованных активов, IDS Ukraine предлагает провести надлежащую оценку арестованных корпоративных прав. Это позволит АРМА установить более высокие критерии эффективности управления для сохранения рыночной стоимости компании и обеспечения устойчивых бюджетных поступлений", - говорится в комментарии компании.

Напомним, что в конце 2022 года Бюро экономической безопасности арестовало 100% корпоративных прав холдинга IDS Ukraine, в который входят Моршинский завод минеральных вод "Оскар", Миргородский завод минеральных вод, дистрибуционная компания IDS и оператор доставки воды "ИДС Аква Сервис".

Позднее Шевченковский райсуд Киева передал 100% корпоративных прав компании, более чем 50% которых принадлежит неподсанкционным акционерам из Великобритании, Грузии и Украины, в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

По итогам конкурса управителем арестованных корпоративных прав стала компания "Карпатские минеральные воды".