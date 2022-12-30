Ідея "зберегти обличчя Путіна" вже не має прихильників на Заході, - глава МЗС
На Заході вже немає прихильників ідеї, яка полягає у тому, щоб "зберегти обличчя" російського президента Володимира Путіна. Однак залишилися ті, хто хоче "збереження обличчя Росії".
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава МЗС Дмитро Кулєба.
"(На Заході - ред.) залишилася тільки секта "збереження обличчя Росії". Але щодо Путіна, вони вже всі зрозуміли. Це маргінальна секта, але вона все ще існує, через призму "нам все одно з ними жити", "вони нікуди не зникнуть", - сказав міністр.
При цьому він зазначив, що зараз головним завданням залишається утвердити в партнерах розуміння того, що якою б не була влада в Росії, Росія за своєю суттю не зміниться.
"Це має зупинити набагато ширше коло людей, які вірять, що можна з Росії зробити ліберальну, демократичну країну", - додав Кулеба.
Нагадаємо, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що єдиним способом для Росії зберегти особу є термінове припинення бойових дій в Україні.
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