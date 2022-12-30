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Ідея "зберегти обличчя Путіна" вже не має прихильників на Заході, - глава МЗС

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П'ятниця 30 грудня 2022 09:12
Ідея "зберегти обличчя Путіна" вже не має прихильників на Заході, - глава МЗС Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Руслан Гаращенко

На Заході вже немає прихильників ідеї, яка полягає у тому, щоб "зберегти обличчя" російського президента Володимира Путіна. Однак залишилися ті, хто хоче "збереження обличчя Росії".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава МЗС Дмитро Кулєба.

"(На Заході - ред.) залишилася тільки секта "збереження обличчя Росії". Але щодо Путіна, вони вже всі зрозуміли. Це маргінальна секта, але вона все ще існує, через призму "нам все одно з ними жити", "вони нікуди не зникнуть", - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що зараз головним завданням залишається утвердити в партнерах розуміння того, що якою б не була влада в Росії, Росія за своєю суттю не зміниться.

"Це має зупинити набагато ширше коло людей, які вірять, що можна з Росії зробити ліберальну, демократичну країну", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що єдиним способом для Росії зберегти особу є термінове припинення бойових дій в Україні.

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