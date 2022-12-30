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У идеи "сохранить лицо Путина" уже нет сторонников на Западе, - глава МИД

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Пятница 30 декабря 2022 09:12
У идеи "сохранить лицо Путина" уже нет сторонников на Западе, - глава МИД Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Руслан Гаращенко

На Западе уже нет сторонников идеи, которая заключается в том, чтобы "сохранить лицо" российского президента Владимира Путина. Однако остались те, кто хочет "сохранения лица России".

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"(На Западе - ред.) осталась только секта "сохранения лица России". Но что касается Путина, они уже все поняли. Это маргинальная секта, но она все еще существует, через призму "нам все равно с ними жить", "они никуда не исчезнут", - сказал министр.

При этом он отметил, что сейчас главной задачей остается утвердить в партнерах понимание того, что какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится.

"Это должно остановить гораздо более широкий круг людей, которые верят, что можно из России сделать либеральную, демократическую страну", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что единственным способом для России сохранить лицо является срочное прекращение боевых действий в Украине.

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