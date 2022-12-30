У идеи "сохранить лицо Путина" уже нет сторонников на Западе, - глава МИД

На Западе уже нет сторонников идеи, которая заключается в том, чтобы "сохранить лицо" российского президента Владимира Путина. Однако остались те, кто хочет "сохранения лица России".

"(На Западе - ред.) осталась только секта "сохранения лица России". Но что касается Путина, они уже все поняли. Это маргинальная секта, но она все еще существует, через призму "нам все равно с ними жить", "они никуда не исчезнут", - сказал министр.

При этом он отметил, что сейчас главной задачей остается утвердить в партнерах понимание того, что какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится.

"Это должно остановить гораздо более широкий круг людей, которые верят, что можно из России сделать либеральную, демократическую страну", - добавил Кулеба.