Идея власти отнять газ у частных собственников спровоцирует его дефицит, - экономист

Идея власти забрать у частных собственников их газ по себестоимости приведет к его дефициту и тяжелым экономическим последствиям.

"Что происходит, когда государство начинает регулировать цены на товар? Правильно, этот товар пропадает. Венесуэла не даст соврать. Что сделают частные производители газа если у них начнут забирать их газ? Они перестанут его добывать. Ибо смысл? Что увидят иностранные инвесторы, потенциальные? Что нечего в Украину соваться. И на этом моменте можно передать привет повышению добычи украинского газа", - сообщил эксперт.

Причина желания власти забрать у частных компаний газ обусловлен рекордно высокими ценами на европейском рынке.

"Причина этого желания - рекордно высокие цены на европейском рынке газа. И власть пообещала всем дешевый газ. Но где взять его не знает. И вот нашли выход из положения. Законно ли это? Нет. Правильно ли это? Нет. Поможет ли это пройти зиму? Нет", - добавил Фурса.

Напомним, ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил идею власти запретить частному бизнесу свободно продавать свой газ.

Это вызвало критику экспертов, нардепов и международных специалистов, которые предупредили о катастрофических последствиях для украинской экономики