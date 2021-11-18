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Идея списывать вагоны по возрасту не имеет смысла, значение имеет только их техническое состояние, - эксперт

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Киев, Четверг 18 ноября 2021 14:23
Идея списывать вагоны по возрасту не имеет смысла, значение имеет только их техническое состояние, - эксперт Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

УЗ должна контролировать техническое состояние выпускаемых на путях вагонов, а не их возраст, и обеспечить модернизацию инфраструктуры, от состояния которой зависит безопасность движения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Центра транспортных стратегий Сергея Волка.

"Возрастной подход, то есть списание по возрасту - здесь, по-моему, можно ставить большой вопросительный знак, потому что очень часто даже современные вагоны, которые не должным образом эксплуатировались при погрузочных операциях, могут быть по техническому состоянию гораздо хуже, чем старшие вагоны. Поэтому нужно смотреть исключительно на техническое состояние", - сказал Вовк.

По его словам, УЗ имеет все возможности для того, чтобы контролировать техническое состояние вагонов и не выпускать на пути неисправные, что будет обеспечивать безопасность на железной дороге. Он также считает, что УЗ следует сосредоточиться на инвестициях в находящуюся в критическом состоянии инфраструктуру и модернизацию локомотивной тяги, поскольку именно от этого зависит безопасность движения и эффективность работы компании.

"Если бы у нас не было проблем по инфраструктуре и локомотивной тяге, то даже того вагонного парка, который есть сейчас, было бы более чем достаточно для того, чтобы обслуживать грузопоток", - обратил внимание Вовк.

Эксперт отметил, что все участники рынка выступают за безопасность, однако изымать из эксплуатации нужно технически неисправные вагоны, и за этим должно следить УЗ, а не из-за срока их эксплуатации.

"Нужно в первую очередь сосредоточиться на контроле безопасности выезжающих на систему вагонов. И возраст здесь не является главным определяющим фактором. Определяющим фактором является - работает ли система или нет. Если она не работает, то ее нужно менять, но без этого мы не будем иметь никаких изменений", - подытожил Вовк.

Как известно, Министерство инфраструктуры инициировало процедуру ограничения сроков эксплуатации грузовых вагонов. Этот проект по плану МИУ и УЗ позволит оживить работу на грузостроительных заводах Украины и обновить подвижной состав УЗ.

В то же время представители бизнеса и международных организаций призвали власти не списывать подержанные вагоны: такое решение повлечет за собой искусственный дефицит вагонов, что тут же приведет к росту стоимости перевозок, сделает украинскую продукцию неконкурентной на рынке, и приведет к потере Украиной валютных поступлений и налогов.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Емельян отметил: главная проблема УЗ - это отсутствие локомотивов, поэтому именно их компания должна закупить в первую очередь. В противном случае даже новые вагоны останутся на складах на колесах, которые никуда не едут.

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