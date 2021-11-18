Идея списывать вагоны по возрасту не имеет смысла, значение имеет только их техническое состояние, - эксперт

УЗ должна контролировать техническое состояние выпускаемых на путях вагонов, а не их возраст, и обеспечить модернизацию инфраструктуры, от состояния которой зависит безопасность движения.

"Возрастной подход, то есть списание по возрасту - здесь, по-моему, можно ставить большой вопросительный знак, потому что очень часто даже современные вагоны, которые не должным образом эксплуатировались при погрузочных операциях, могут быть по техническому состоянию гораздо хуже, чем старшие вагоны. Поэтому нужно смотреть исключительно на техническое состояние", - сказал Вовк.

По его словам, УЗ имеет все возможности для того, чтобы контролировать техническое состояние вагонов и не выпускать на пути неисправные, что будет обеспечивать безопасность на железной дороге. Он также считает, что УЗ следует сосредоточиться на инвестициях в находящуюся в критическом состоянии инфраструктуру и модернизацию локомотивной тяги, поскольку именно от этого зависит безопасность движения и эффективность работы компании.

"Если бы у нас не было проблем по инфраструктуре и локомотивной тяге, то даже того вагонного парка, который есть сейчас, было бы более чем достаточно для того, чтобы обслуживать грузопоток", - обратил внимание Вовк.

Эксперт отметил, что все участники рынка выступают за безопасность, однако изымать из эксплуатации нужно технически неисправные вагоны, и за этим должно следить УЗ, а не из-за срока их эксплуатации.

"Нужно в первую очередь сосредоточиться на контроле безопасности выезжающих на систему вагонов. И возраст здесь не является главным определяющим фактором. Определяющим фактором является - работает ли система или нет. Если она не работает, то ее нужно менять, но без этого мы не будем иметь никаких изменений", - подытожил Вовк.