Ідея Банк направив 10 млн. грн на підтримку ЗСУ

Київ, 6 вересня 2023 р. Ідея Банк направив 10 млн. грн на підтримку Збройних Сил України.

Пан Лєшек Чарнєцкі, власник істотної участі IdeaBank, громадянин Польщі, у 34 річницю народження банку звернувся до Наглядової Ради Ідея Банку щодо виділення 10 млн грн на підтримку ЗСУ. Наглядова рада схвалила відповідне рішення, та вже 6 вересня 2023 року Ідея Банк направив виділені кошти на спеціальний рахунок у НБУ для підтримки Збройних Сил України.

Пан Лєшек Чарнєцкі у своєму зверненні наголосив:

«Україна – чудова країна, в якій працюють та доводять своє право на гідне життя та світове визнання неймовірні люди! І саме сьогодні Україна, як ніколи, потребує підтримки світової спільноти, міжнародних організацій, окремих країн, нашої з вами підтримки. Вважаю цей внесок польських інвесторів банку в перемогу та майбутнє України найменшим, чим ми можемо подякувати Україні та її народові за те, що він бореться не лише за свою незалежність, але й за безпеку і цінності всього демократичного світу».