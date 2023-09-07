Идея Банк направил 10 млн. грн в поддержку ВСУ

Киев, 6 сентября 2023 г. Идея Банк направил 10 млн. грн. в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Лешек Чарнецки, владелец существенного участия IdeaBank, гражданин Польши, в 34 годовщину рождения банка обратился к Наблюдательному Совету Идея Банка о выделении 10 млн грн в поддержку ВСУ. Наблюдательный Совет одобрил соответствующее решение, и уже 6 сентября 2023 Идея Банк направил выделенные средства на специальный счет в НБУ для поддержки Вооруженных Сил Украины.

Господин Лешек Чарнецки в своем обращении подчеркнул:

«Украина – прекрасная страна, в которой работают и доказывают свое право на достойную жизнь и мировое признание невероятные люди! И именно сегодня Украина, как никогда, нуждается в поддержке мирового сообщества, международных организаций, отдельных стран, нашей с вами поддержки. Считаю этот вклад польских инвесторов банка в победу и будущее Украины наименьшим, чем мы можем поблагодарить Украину и ее народ за то, что он борется не только за свою независимость, но и за безопасность и ценность всего демократического мира».