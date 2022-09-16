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Идет потепление, но дожди не отступают: прогноз погоды на завтра

Фото: в Украине 17 сентября будет по летнему тепло, но с дождями (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 17 сентября, в Украине будет по летнему тепло, однако дожди не отступают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, ночью в юго-западной части ожидаются умеренный дождь, при этом на остальной территории без существенных осадков.

Завтра днем в Украине, кроме северо-запада, ожидаются умеренные, в центральных, Одесской и Николаевской областях местами прогнозируются сильные дожди, местами грозы.

Ночью и утром в большинстве центральных областей местами туман. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью в западных, северных и большинстве центральных областей составит +7 +12 градусов, а днем +13 +18. На остальной территории ночью будет +12 +18, а днем +21 +26 градусов, на крайнем юге страны прогреется до +29.

Погода в Киеве и области

Ночью в столичном регионе будет без существенных осадков, днем местами возможны гроза. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +7 +12, а днем +13 +18.
В Киеве ночью будет +10 +12, а днем +16 +18.

Напомним, в ближайшие дни на высокогорье Карпат может выпасть снег.

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Погода в Украине