RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Йде потепління, але дощі не відступають: прогноз погоди на завтра

Фото: в Україні 17 вересня буде по літньому тепло, але з дощами (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 17 вересня, в Україні буде по-літньому тепло, проте дощі не відступають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook.

За прогнозом синоптиків, вночі у південно-західній частині очікується помірний дощ, причому на решті території без істотних опадів.

Завтра вдень в Україні, окрім північного заходу, очікуються помірні, у центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди прогнозуються сильні дощі, подекуди грози.

Вночі та вранці у більшості центральних областей місцями туман. Вітер західний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі у західних, північних та більшості центральних областей складе +7 +12 градусів, а вдень +13 +18. На решті території вночі буде +12 +18, а вдень +21 +26 градусів, на крайньому півдні країни прогріється до +29.

Погода в Києві та області

Вночі у столичному регіоні буде без істотних опадів, удень місцями можлива гроза. Вітер західний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +7 +12, а вдень +13 +18.
У Києві вночі буде +10 +12, а вдень +16 +18.

Нагадаємо, найближчими днями на високогір'ї Карпат може випасти сніг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні