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Уже идет подготовка к нормандской встрече с участием нового канцлера Германии, - Резников

Автор: Анна Полисученко

Уже идет подготовка к нормандской встрече с участием нового канцлера Германии. Это заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий и заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"У нас есть понимание, что есть готовность партнеров. Это подтвердила немецкая и французская сторона. Они готовы к встрече и готовы сделать все, путем двусторонних переговоров с главой Кремля, чтобы пригласить его на этот саммит в Берлине", - заявил Алексей Резников.

По словам министра, уже проговаривается не только саммит в Берлине при участии Меркель, но и возможность очередного саммита в Париже с участием нового канцлера Германии.

"Обсуждалась и повестка дня. Одна из основных тем - выполнение "Парижа", - добавил министр.

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