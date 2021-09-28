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Вже йде підготовка до нормандської зустрічі за участі нового канцлера Німеччини, - Резніков

Автор: Анна Полисученко

Вже йде підготовка до нормандської зустрічі за участі нового канцлера Німеччини. Це заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій та заступник глави української делегації в ТКГ Олексій Резніков.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"У нас є розуміння, що є готовність партнерів. Це підтвердила німецька і французька сторона. Вони готові до зустрічі і готові зробити все, шляхом двосторонніх переговорів з очільником Кремля, щоб запросити його на цей саміт в Берліні", - заявив Олексій Резніков.

За словами міністра, вже проговорюється не тільки саміт в Берліні за участі Меркель, але й можливість чергового саміту в Парижі за участі нового канцлера Німеччини.

"Обговорювався і порядок денний. Одна з основних тем - виконання "Парижу", - додав міністр.

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