Не все идет быстро, как хотелось. В Кремле начали признавать, что вторжение пошло не по плану

Он выступил на богослужение во главе с патриархом Кириллом и сказал, что вторжение идет не совсем так, как бы хотелось.

"Хочу сказать, что да, не все идет так быстро, как хотелось бы", - заявил Золотов.

Он добавил, что шаг за шагом РФ идет к своей цели и уверен, что победа будет за ними.

Стоит отметить, что Золотов – влиятельный представитель силовых структур в РФ. Ранее он отвечал за личную безопасность Путина, а сейчас возглавляет Росгвардию.

А еще его комментарии о том, что продвижение России в Украине идет не плану, сильно отличаются от того, что рассказывает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По оценке Шойгу и по его докладам Путину, "все идет по плану".

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