Не все йде швидко, як хотілося. У Кремлі почали визнавати, що вторгнення пішло не за планом

Він виступив на богослужіння на чолі з Патріархом Кирилом і сказав, що вторгнення йде не зовсім так, як би хотілося.

"Хочу сказати, що так, не все йде так швидко, як хотілося б", - заявив Золотов.

Він додав, що крок за кроком РФ йде до своєї мети та впевнений, що перемога буде за ними.

Варто відзначити, що Золотов – впливовий представник силових структур у РФ. Раніше він відповідав за особисту безпеку Путіна, а зараз очолює Росгвардію.

А ще його коментарі про те, що просування Росії в Україні йде не планом, сильно відрізняються від того, що розповідає міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

За оцінкою Шойгу і за його доповідями Путіну, "все йде за планом".

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