Идентифицированы боевики Гиркина, которые казнили украинцев в Славянске

Журналисты идентифицировали боевиков группы бывшего главаря так называемой "Донецкой народной республики" Игоря Гиркина, которые расстреливали украинцев в Славянске в 2014 году. На данный момент удалось установить личности семерых из девяти участников "расстрельной группы".

Об этом говорится в расследовании телеканала "Настоящее время".

Согласно расследованию, Гиркин создал так называемые "военно-полевые суды", когда в районе Славянска обострились боевые действия. Такой "трибунал" он возглавлял лично, а решения о расстрелах выносились на основании закона времен Второй мировой войны, придуманного Иосифом Сталиным. Сам главарь боевиков ранее подтвердил, что выносил смертные "приговоры" и даже исполнил один из них.

Кроме него, в данную группу входили еще несколько человек:

Виктор Аносов (позывной "Нос", гражданство Украина и Россия) - глава "военной полиции" Гиркина во время оккупации Славянска. Тоже лично выносил смертные приговоры, на сегодня имеет бизнес в Крыму, считается приближенным к бывшему помощнику президента России Владиславу Суркову.

Вячеслав Апроксимов (позывной "Балу", гражданство Украина и Россия) - "военный комендант" Славянска, выполнял функции "судьи". Журналисты связались с возможным родственником Апраксимова, который заявил, что бывший боевик перенес инсульт и не может отвечать на вопросы.

Михаил Николаев (позывной "Седой", гражданство Украина) - еще один "судья", один из главарей боевиков. До сих пор является высокопоставленным членом военного руководства оккупационных сил в Донецке.

Юрий Владимирович (фамилия неизвестна, позывной "Адвокат") - мужчина, который выполнял функции прокурора на "трибуналах" в Славянске. Предположительно, до боевых действий работал в Донецке в юридической сфере.

Александр Зюбанов (позывной "Зубр", гражданство Россия и, возможно, Украина) - выполнял функции адвоката и секретаря на "трибуналах", участвовал в военных действиях на стороне боевиков. Предположительно, был украинским милиционером, в 2009 году закончил Днепропетровскую юридическую академию МВД Украины и стал адвокатом.

Сергей Трифонов (позывной "Трифон", гражданство Украина и Россия) - тоже исполнял функции прокурора и секретаря. На сегодня находится либо в Крыму либо на оккупированном Донбассе, участвовал в захвате симферопольского аэропорта во время аннексии полуострова.

Павел Воловой (позывной "Бешеный", гражданство Украины, уроженец Ждановки Донецкой области) - участник "трибуналов" в Славянске, участвовал в захвате Краматорска. Попытки выйти с ним на связь не увенчались успехом.

Сергей Здрылюк (позывной "Абвер", гражданство Украина и Россия) - бывший сотрудник спецслужб Украины, фактически руководил "военной полицией" Гиркина. На сегодня проживает в Крыму, баллотировался в местный "парламент".

Позывной "Берия" (имя не установлено) - один из высокопоставленных боевиков, личность до сих пор не установлена. По непроверенным данным, мог быть бывшим сотрудником милиции Волновахи Донецкой области.

Напомним, ранее Офис генерального прокурора объявил Игорю Гиркину подозрение в нарушении законов и обычаев войны за расстрелы украинцев в Славянске.

В мае он дал скандальное интервью, в котором признался, что приказывал расстреливать проукраински настроенных граждан.