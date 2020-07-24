Ідентифіковано бойовиків Гіркіна, які страчували українців у Слов'янську

Журналісти ідентифікували бойовиків групи колишнього ватажка так званої "Донецької народної республіки" Ігоря Гіркіна, які розстрілювали українців у Слов'янську в 2014 році. На даний момент вдалося встановити особи сімох з дев'яти учасників "розстрільної групи".

Про це йдеться в розслідуванні телеканалу "Теперішній час".

Згідно з розслідуванням, Гіркін створив так звані "військово-польові суди", коли в районі Слов'янська загострилися бойові дії. Такий "трибунал" він очолював особисто, а рішення про розстріли виносилися на підставі закону часів Другої світової війни, придуманого Йосипом Сталіним. Сам ватажок бойовиків раніше підтвердив, що виносив смертні "вироки" і навіть виконав один з них.

Крім нього, до цієї групи входили ще кілька людей:

Віктор Аносов (позивний "Нос", громадянство Україна і Росія) - голова "військової поліції" Гіркіна під час окупації Слов'янська. Теж особисто виносив смертні вироки, на сьогодні має бізнес в Криму, вважається наближеним до колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова.

В'ячеслав Апроксимов (позивний "Балу", громадянство Україна і Росія) - "військовий комендант" Слов'янська, виконував функції "судді". Журналісти зв'язалися з можливим родичем Апраксимова, який заявив, що колишній бойовик переніс інсульт і не може відповідати на питання.

Михайло Миколаїв (позивний "Сєдой", громадянство Україна) - ще один "суддя", один з ватажків бойовиків. Досі є високопоставленим членом військового керівництва окупаційних сил в Донецьку.

Юрій Володимирович (прізвище невідоме, позивний "Адвокат") - чоловік, який виконував функції прокурора на "трибуналах" в Слов'янську. Імовірно, до бойових дій працював у Донецьку в юридичній сфері.

Олександр Зюбанов (позивний "Зубр", Росія громадянство і, можливо, Україна) - виконував функції адвоката та секретаря на "трибуналах", брав участь у військових діях на боці бойовиків. Імовірно, був українським міліціонером, в 2009 році закінчив Дніпропетровську юридичну академію МВС України і став адвокатом.

Сергій Трифонов (позивний "Трифон", громадянство Україна і Росія) - теж виконував функції прокурора і секретаря. На сьогодні знаходиться або в Криму або на окупованому Донбасі, брав участь у захопленні сімферопольського аеропорту під час анексії півострова.

Павло Воловий (позивний "Бєшений", громадянство України, уродженець Жданівки Донецької області) - учасник "трибуналів" у Слов'янську, брав участь у захопленні Краматорська. Спроби вийти з ним на зв'язок не увінчалися успіхом.

Сергій Здрилюк (позивний "Абвер", громадянство Україна і Росія) - колишній співробітник спецслужб України, фактично керував "військовою поліцією" Гіркіна. На сьогодні проживає в Криму, балотувався до місцевого "парламенту".

Позивний "Берія" (ім'я не встановлено) - один з високопоставлених бойовиків, особу досі не встановлено. За неперевіреними даними, міг бути колишнім співробітником міліції Волновахи Донецької області.

Нагадаємо, раніше Офіс генерального прокурора оголосив Ігорю Гіркіну підозру в порушенні законів і звичаїв війни за розстріли українців у Слов'янську.

У травні він дав скандальне інтерв'ю, в якому зізнався, що наказував розстрілювати проукраїнськи налаштованих громадян.