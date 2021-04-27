Идеи Кабмина ввести дополнительные налоги на "зеленую" энергию - нонсенс в странах ЕС, - эксперт

"Они хотят таким же образом покрыть долги перед нами нашими же средствами. Мое восприятие такое. Облагать налогами надо генерации, которые сейчас уже отработали свой ресурс и приносят вред окружающей среде, экологически загрязняют ее. Путем этих налогов строить те, которые не вредят окружающей среде и способствуют вообще развитию дешевой генерации", - сказал Козакевич.

Он отметил, что со стороны государства нелогично вводить акцизный сбор на экологические технологии, развитие которых наоборот - нужно стимулировать.

"Потому что новая технология, которая, в принципе, безуглеродная, которую во всем мире вводят и поддерживают, облагать дополнительными какими-то налогами или сборами - маловероятно где-либо в мире", - добавил он.

По его мнению, инициатива правительства дает сигнал иностранным и внутренним инвесторам, что вкладываться в новые технологии и зеленую энергетику не нужно, потому что потом государство будет внедрять неожиданные налоги.

"Мы этим убиваем уже и те остатки инвестиционной привлекательности, которые остались в стране", - сказал эксперт.

Козакевич подчеркнул, что высшее руководство государства часто говорит о том, что будет защищать инвесторов, развивать зеленые новейшие технологии в Украине, способствовать тому, чтобы происходил переход к безуглеродной экономике. Однако с другой стороны государство облагает дополнительными налогами экологическое безуглеродное предприятие, чтобы не страдали старые и неэкологичные углеродные предприятия.

"Я думаю, что такого нет в ЕС. Это нонсенс, когда ты говорил о том, что нужно развивать "зеленые технологии", нужно на них переходить и защищать будущее наших детей, внуков от выбросов, во-первых, выбросов, от болезней и всего прочего, продолжать их жизни более 100 лет. А с другой стороны ты вводишь этот налог. Это просто издевательство, - отметил председатель УАВЭ.

Напомним, ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер заявила, что инициатива Кабмина по введению акцизного сбора на продажу "зеленой" энергии является недопустимой в условиях отсутствия сдвигов в вопросе выплаты долгов иностранным инвесторам в возобновляемую энергетику.

Она считает, что нужно сначала выполнить финансовые обязательства перед инвесторами, чтобы не потерять внешние инвестиции, которые очень нужны Украине.

Аналитик по ветроэнергетике Bloomberg NEF Изабель Эдвардс считает, что в Украине очень высокий уровень риска инвестирования в сектор возобновляемой энергетики из-за того, что власть постоянно пытается изменить механизмы финансирования отрасли и инициирует различные инструменты фискального давления на инвесторов, в частности акцизный сбор.