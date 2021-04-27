Ідеї Кабміну ввести додаткові податки на "зелену" енергію - нонсенс в країнах ЄС, - експерт

"Вони хочуть таким самим чином покрити борги перед нами нашими же коштами. Моє сприйняття цього таке. Обкладати податками треба генерації, які наразі вже відпрацювали свій ресурс і приносять шкоду довкіллю, екологічно забруднюють його. Шляхом цих податків будувати ті, які не шкодять довкіллю і сприяють взагалі розвитку дешевої генерації", - сказав Козакевич.

Він зазначив, що з боку держави не логічно вводити акцизний збір на екологічні технології, розвиток яких навпаки - потрібно стимулювати.

"Тому що нова технологія, яка, в принципі, безвуглецева, яку в усьому світі запроваджують і підтримують, обкладати додатковими якимись податками або зборами - малоймовірно будь-де у світі", - додав він.

На його думку, ініціатива уряду дає сигнал іноземним та внутрішнім інвесторам, що вкладатися в нові технології та зелену енергетику не потрібно, бо потім держава буде впроваджувати неочікувані податки.

"Ми цим вбиваємо вже і ті залишки інвестиційної привабливості, які залишилися в країні", - сказав експерт.

Козакевич підкреслив, що вище керівництво держави часто говорить про те, що буде захищати інвесторів, розвивати зелені новітні технології в Україні, сприяти тому, щоб відбувався перехід до безвуглецевої економіки. Однак з іншого боку держава обкладає додатковими податками екологічну безвуглецеві підприємства, щоб не страждали старі й неекологічні вуглецеві підприємства.

"Я думаю, що такого немає в ЄС. Це нонсенс, коли ти говорив про те, що потрібно розвивати зелені технології, потрібно на них переходити і захищати майбутнє наших дітей, онуків від викидів, по-перше, викидів, від хвороб і всього іншого, продовжувати їхні життя понад 100 років. А з іншого боку ти вводиш цей податок. Це просто знущання, - зазначив голова УАВЕ.

Нагадаємо, раніше народний депутат фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер заявила, що ініціатива Кабміну з введення акцизного збору на продаж "зеленої" енергії є недопустимою в умовах відсутності зрушень в питанні виплати боргів іноземним інвесторам у відновлювану енергетику.

Вона вважає, що потрібно спочатку виконати фінансові зобов’язання перед інвесторами, щоб не втратити зовнішні інвестиції, які дуже потрібні Україні.

Аналітик з вітроенергетики Bloomberg NEF Ізабель Едвардс вважає, що в Україні дуже високий рівень ризику інвестування в сектор відновлюваної енергетики через те, що влада постійно намагається змінити механізми фінансування галузі та ініціює різні інструменти фіскального тиску на інвесторів, зокрема акцизний збір.