Идеи об экспроприации частного газа соответствуют интересам России, - нардеп

Популистские идеи власти отнять у частных собственников их природный газ соответствуют интересам России и ее политического руководства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата "Слуги народа" Людмила Буймистер в Facebook.

"В интересах "запоребрика" или когнитивный диссонанс власти. Популисты-приспособленцы окончательно сломают недостроенный энергетический рынок и выполнят задание Кремля. Ведь Путин давно мечтает "сломать" независимый энергетический рынок в Европе, а с ним и весь Европейский Союз", - сообщила нардеп.

Решение об экспроприации газа приведет к тому, что частные компании попросту сократят добычу украинского газа, а "Нафтогаз" окончательно станет монополистом.

"Как к этому отнесутся наши западные партнеры никого не волнует. Затем, обвинив олигархов, власть пойдет на поклон к Москве за долгосрочным прямым контрактом. А в обмен Кремль выдвинет политические требования - отказ от Крыма, выборы на Донбассе… ну, стандартный их перечень. Таким образом, Украину окончательно сольют под тоталитарный режим Путина. И решиться все может уже в этом отопительном сезоне", - подытожила Буймистер.