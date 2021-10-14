Ідеї про експропріацію приватного газу відповідають інтересам Росії, - нардеп

Популістські ідеї влади відібрати в приватних власників їх природний газ відповідають інтересам Росії і її політичного керівництва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата "Слуги народу" Людмила Буймистер в Facebook.

"В інтересах "запоребріка"або когнітивний дисонанс влади. Популісти-пристосуванці остаточно зламають недобудований енергетичний ринок і виконають завдання Кремля. Адже Путін давно мріє "зламати" незалежний енергетичний ринок в Європі, а з ним і весь Європейський Союз", - повідомила нардеп.

Рішення про експропріацію газу призведе до того, що приватні компанії просто скоротять видобуток українського газу, а "Нафтогаз" остаточно стане монополістом.

"Як до цього поставляться наші західні партнери нікого не хвилює. Потім, звинувативши олігархів, влада піде на уклін до Москви за довгостроковим прямим контрактом. А в обмін Кремль висуне політичні вимоги - відмова від Криму, вибори на Донбасі ... ну, стандартний їх перелік. Таким чином, Україну остаточно зіллють під тоталітарний режим Путіна. І трапитися все може вже в цьому опалювальному сезоні", - підсумувала Буймистер.