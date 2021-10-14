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Идеи об экспроприации частного газа соответствуют интересам России, - нардеп

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Киев, Четверг 14 октября 2021 17:15
Идеи об экспроприации частного газа соответствуют интересам России, - нардеп Фото: идеи об экспроприации частного газа соответствуют интересам России (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Популистские идеи власти отнять у частных собственников их природный газ соответствуют интересам России и ее политического руководства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата "Слуги народа" Людмила Буймистер в Facebook.

"В интересах "запоребрика" или когнитивный диссонанс власти. Популисты-приспособленцы окончательно сломают недостроенный энергетический рынок и выполнят задание Кремля. Ведь Путин давно мечтает "сломать" независимый энергетический рынок в Европе, а с ним и весь Европейский Союз", - сообщила нардеп.

Решение об экспроприации газа приведет к тому, что частные компании попросту сократят добычу украинского газа, а "Нафтогаз" окончательно станет монополистом.

"Как к этому отнесутся наши западные партнеры никого не волнует. Затем, обвинив олигархов, власть пойдет на поклон к Москве за долгосрочным прямым контрактом. А в обмен Кремль выдвинет политические требования - отказ от Крыма, выборы на Донбассе… ну, стандартный их перечень. Таким образом, Украину окончательно сольют под тоталитарный режим Путина. И решиться все может уже в этом отопительном сезоне", - подытожила Буймистер.

Как сообщалось, ранее народный депутат Алексей Кучеренко заявлял, что правительство полностью провалило подготовку к отопительному сезону и сейчас хочет как во времена советской власти экспроприировать газ у частного бизнеса.

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